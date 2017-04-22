Alman Die Welt gazetesi, 28 Nisan’da başlayacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005’ten bu tarafa sürdürülen üyelik müzakerelerinin durdurulmasını tartışılacağını öne sürdü.

Gazete, bir üst düzey AB diplomatının “AB Dışişleri Bakanları, konuyu önümüzdeki hafta (28-29 Nisan) Malta’da yapacakları toplantıda gündemlerine alacak ve AB Komisyonu’na, Ankara’nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini ve bu doğrultuda görüşmelerin askıya alınıp alınmaması gerektiğini araştırmasını isteyecek” dediğini aktardı.

Die Welt gazetesine göre, diplomatik çevrelerde AB Komisyonu’nun “Türkiye’de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edildiği” gerekçesiyle, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının 5.maddesi uyarınca görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentileri hakim. 5.maddeye dayanarak müzakerelerin durdurulmasına 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 16 üye devletin onay vermesinin yeterli olacağı belirtiliyor.

Axel Fischer: Türkiye’nin yeniden izlemeye alınmasını bekliyorum

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hıristiyan Demokratlar (EPP) Grubu Başkanı Axel Fischer, Welt gazetesine yaptığı açıklama, Türkiye’nin yeniden izlemeye alınmasını beklediğini söyledi. Fischer, ” Muhtemelen önümüzdeki hafta Salı günü (25 Nisan), Türkiye’deki insan hakları ve demokrasinin durumunun Avrupa Konseyi tarafından izlemeye alınmasını (monitoring) kararlaştıracağız. Ben, bu konuda Parlamenterler Meclisi’nde çoğunluk çıkacağını bekliyorum” dedi.

1996-2004 yılları arasında izlenen Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 2004 yılında aldığı kararla izlenen ülke statüsünden çıkartılmıştı. Bunun sonucunda ise, 2005 yılında üyelik görüşmeleri yeniden başlatılmıştı.