Merkez üssü Manisa’nın Selendi ilçesinde 16:09’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da paniğe yol açtı. Saat 16.36’da ise Manisa’da 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem özellikle İzmir’de şiddetli şekilde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesine erişim kesildi.

Manisa’da şiddetli olmak üzere İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem sırasında bir çok yerleşim merkezinde halkın panik halinde sokaklara döküldü. Yetkililer ilk bilgilere göre depremde hasar ve yaralanan olmadığını açıkladı.

AFAD Müdürü: Tarama ve incelememiz sürüyor

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Kandilli Rasathanesi’nin aksine Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Şen, depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Şen, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı. Şen, “Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09’da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.