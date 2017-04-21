‘Kutlu Doğum Haftası’ nedeniyle Köstence’de düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Kutlu Doğum Haftası’nda öğrenciler; kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye girmek için ter döktü. Ödüller, dün akşam Köstence Regina Maria Sanat Lisesi salonunda düzenlenen törenle verildi.

Yarışmada, Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC) 10.Sınıf öğrencisi Diden Geauzar 3’üncülük ödülüne layık görülürken, ICHC 9.sınıf öğrencisi Kevser Erduran’a da mansiyon verildi. Öğrencilere ödüllerini; Romanya Müftüsü Murat Yusuf ile Diyanet İşleri Başkanlığı Köstence Din Ataşesi Arif Cevlek verdi.

Romanya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Köstence Din Ataşeliği, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu ve Eğitim Bakanlığı Köstence Müfettişliği’nin ortaklaşa düzenlediği yarışmanın temasını ise “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” adını taşıyordu. Resim yarışmasının teması ise; “Merhamet ve Şefkat” ve “Sevgi, Saygı, Müsamaha” şeklindeydi.