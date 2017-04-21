Referandum sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken ve Türkiye’de birçok gözlemci ile seçimleri takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT), “oylar yeniden sayılsın” önerisi geldi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada, “Oyların yeniden sayılması, seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır” dedi.

‘Beyanatlardan üzüntü duyduk’

Türk hükümetinin AGİT raporunu dikkate almayacağı yönündeki beyanatlardan üzüntü duyduğunu kaydeden Link, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın işbirliğine yanaşmaması durumunda Türkiye’deki politik durumun kötüleşeceğini de öne sürdü.

‘Politik açıdan sonuçsuz kalmaz’

“Bizim raporlarımız sadece AGİT tarafından değil, aynı zamanda AB, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından değerlendirilir ve bu kurumlara referans teşkil eder” ifadelerini kullanan Michael Georg Link, Türkiye´nin, gözlemcilerinin tavsiyeleri konusunda AGİT ile işbirliği yapmaması durumunda, bunun başka devletler ve kurumlar tarafından eleştirileceği ve politik açıdan sonuçsuz kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu.