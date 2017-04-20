Referandum sonuçlarında sonra muhaliflere yönelik operasyonlar devam ediyor. Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin “Eveti gayrimeşru gösterme” olduğu belirtiliyor.
Şaibeli referandumun ardından dün yaşanan gözaltıların ardından bugün de Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan “Eveti gayrimeşru gösterme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Demirhan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sabah 5.50’de ofisimiz basıldı. ‘Eveti gayrimeşru gösterme’ suçlamasıyla gözaltına alınıyorum” dedi.