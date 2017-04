Polis infazını belgeleyen gazetecinin evine baskın

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un vurulduğu anı, an be an fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’ün evine baskın düzenlendi.

Diyarbakır’da 21 Mart’ta düzenlenen Newroz’da üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polisler tarafından vurulduğu anları fotoğraflayan DİHABER editörü Abdurrahman Gök’ün Diyarbakır Bağlar’daki evine polis baskını yapıldı. Saat 08.00 sularında gelen polisler, Gök’ün bulunmadığı evde arama yaptı. Tüm eşyaları dağıtarak arama yapan polis, 4 kitap ile bir derginin yanı sıra Gök’e ait kullanmadığı 2 telefona el koydu. Evdeki fotoğraf makineleri de incelendi. Gök’ün ev arkadaşlarına, soruşturmanın Ankara merkezli olduğu ve TEM Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade vermesi gerektiğini bildiren polis, aksi halde gözaltı kararı çıkarılacağını tebliğ etti. Polis bir buçuk saatlik aramanın ardından evden çıkarken, ellerindeki tutanakta tutuklu DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik ile başka bir gazetecinin isminin olduğu belirtildi. Gazeteci Gök, olaydan 8 gün sonra 29 Mart’ta avukatlarıyla birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne giderek, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermişti. Savcının talebi üzerine, Gök tarafından çekilen 26 fotoğraf karesi de savcılığa teslim edilmişti. (Artı gerçek)