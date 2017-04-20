İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande 9 Nisan’dan beri Türkiye’de gözaltında. Duruma tepki gösteren İtalya Senatosu’nda düzenlenen basın toplantısında yaşanan gelişmelerin uluslararası hukuka aykırı olduğu, Gabriele’nin derhal serbest bırakılması gerektiği söylendi. İtalya Dışişleri bakanı Angelo Alfano da Türk hükümetine seslenerek, Del Grande’nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Hatay’da gözaltına alınmasının ardından Muğla’da Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan Gabriele Del Grande, ilk kez önceki gün ailesini telefonla arayarak haklarından mahrum edildiği için açlık grevine başlayacağını söylemişti.

Del Grande kendisine bir avukat ya da yakınlarıyla görüşme hakkı tanınmadığını ve resmi olarak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını aktarmıştı.

Del Grande’nin gözaltı koşullarının ortaya çıkmasının ardından, Senato İnsan Hakları Komsiyonu Başkanı Luigi Manconi, İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Giuseppe Giuletti ile Gabriele Del Grande’nin meslektaşları ve arkadaşları, dün Senato’da bir basın toplantısı düzenledi.

Luigi Manconi, Türkiye’nin Viyana Sözleşmesi gereği Gabriele Del Grande gibi yabancı ülke vatandaşlarına avukatlarla, yakınlarıyla ve ülkesinin diplomatlarıyla görüşme hakkı tanımakla yükümlü olduğunu söyledi.

Manconi, Del Grande ile görüşmek üzere, tutulduğu Muğla Geri Gönderme Merkezi’ne giden İtalyan konsolosluk yetkilileri ile bir Türk avukatın merkeze girişine izin verilmediğini açıkladı ve “Bu, Viyana Sözleşmesi’nin ağır ihlalidir” eleştirisinde bulundu.

Bu sabah Ansda’nın geçtiği hsbere göre Türk yetkililerin bir olasılık yarın (21 Nisan Cuma günü) Del Grande’nin Türkiye’deki İtalyan Konsolosluğu yetkilileri ile görüşebileceği ifade edildi.

“Türkiye’deki gazeteciler de bizim için önemli”

İtalyan Gazeteciler Sendikası (FNSİ) Başkanı Giuseppe Giuletti , Türkiye’de halen 150’ye yakın gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayarak “Gabriele kadar Türkiye’de hapislerde tutulan diğer gazeteciler de bizim için önemli” dedi. Giuletti, Türkiye’de basına yönelik baskıları 2 Mayıs’ta Roma’da protesto edeceklerini de ekledi ve bu gösteride hapisteki tüm gazetecilerin adını tek tek anacaklarını söyledi.