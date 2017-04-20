Referandum gecesi İstanbul’da başlayan ve dört gündür devam eden protestolar 14 ile yayıldı.

İstanbul’un Kadıköy, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Sarıyer, Bağcılar, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Sarıgazi gibi ilçe ve semtlerinde sokağa çıkan eylemciler “Bu seçim meşru değildir”, “Hayır biz kazandık” ve “Hayır bitmedi, yeni başlıyor” pankartları taşıdı.

GÖZALTILARA PROTESTO

Protestoculara yönelik dün İstanbul’da gerçekleştirilen ev baskınları ve gözaltılar da protesto edildi. Beşiktaş’taki eylemciler “Gözaltılar #Hayır’ı susturamaz” pankartları taşıdı. T24’ün haberine göre Ankara’da da Mamak, Kuğulu Park ve Tuzluçayır’da düzenlenen gösterilerde “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları atıldı.

ESKİŞEHİR VE BURSA’DA GENİŞLİYOR

Bursa’da buluşan halk da YSK’nın kararını alkışlarla protesto ederken Eskişehir’de bir basın açıklaması yapan Eskişehir Hayır Platformu “Sorularımız cevaplanana kadar, gayrı resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir” ifadelerini kullandı.

Bu illerin dışında Çorum, Artvin, Denizli, Adana, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Denizli, Antalya’da da protestolar düzenlendi.