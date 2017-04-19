Geçtiğimiz haftalarda havaların ısınması ile birlikte tişörtlerini giyen Romen halkı, ülke genelinde yeniden etkili olmaya başlayan soğuk ve yağış hava nedeniyle montlarını tekrar giymek zorunda kalacak. Hava sıcaklıklarının önemli oranda düşmesi bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezinden (ANM)’nin verdiği son bilgilere göre bugünden itibaren (Çarşamba 04.00’dan Cuma günü sabah 06.00)’a kadar ülkenin özellikle dağlık bölgelerinde aşırı kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Karpat dağları ile Banat’ın Dağ bölgesinde kar için turunç alarm verilerek vatandaşların ve yerel yetkililerin dikkatli olması istendi. Kar yağışının etkili olması beklenen iller ve bölgeler şöyle açıklandı:Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Sibiu, Braşov, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, Bacău, Neamţ ve Suceava.

Diğer bölgelerde ise yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve fırtınanın yer yer saatteki hızının özellikle dağlık bölgelerde 60 ile 100 km’yi bulması bekleniyor.

ANM’nin yaptığı açıklamaya göre Güney ve Batı sınır bölgelerindeki iller hariç, bütün iller için sarı kodlu yağmur alarmı verildi.