CHP lideri Kılıçdaroğlu, YSK’nın verdiği “mühürsüz oyların da geçerli olacağı” kararının milli iradeye darbe olduğunu belirterek “Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi. CHP seçimin tekrarlanması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği “mühürsüz oyların da geçerli olacağı” kararının milli iradeye darbe olduğunu söyleyerek, “Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtirken seçimin tekrarlanması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

OHAL koşullarında, baskılara rağmen milletimiz sandıklara gidip, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Bunun için herkese teşekkür ediyorum.

16 Nisan’da hükümet ve YSK iş birliğinde milli iradeye darbe yapılmıştır! Her oyun peşine düşecek, tüm usulsüzlüklerin hesabını soracağız!

YSK’nın mühürsüz oyları geçerli sayması, sandıktan “HAYIR” çıktığının açık kanıtıdır! Adalet yerini bulana kadar durmayacağız!

Tarihin “mühürsüz seçim” olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır!

Ankara’da başvuruyu yaptıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz zarfların mühürlülerden ayrılmadığını, dolayısıyla kaç mühürsüz oy kullanıldığının tespit edilemez olduğunu söyledi.

Tezcan, “Yapılması gereken tek şey seçimin iptal edilmesidir” dedi.

“Bu bir oy hırsızlığı organizasyonudur, bu bir milli irade hırsızlığıdır” diyen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mühürsüz oy pusulalarına daha sonra sandık başkanları mühür vurduğu gibi, aradan geçen iki günde ilçe seçim bürolarında saklanan oy torbalarına ne derece müdahale edildiğini bilmiyoruz. Müdahale edildiğinden şüphe duymuyoruz” dedi.