ALİ HAYDAR ARSLAN – BRÜKSEL

Avrupa Birliği, önceki gün yapılan referandum sonuçlarına ilişkin ‘şeffaf bir inceleme’ yapılmasını talep etti. AB Komisyonu başsözcüsü Margaritis Schinas olağan basın toplantısında Türk hükümetine çağrı yaparak, sandıklarda hile ve manipülasyon yapıldığına dair iddiaların araştırılmasını istedi.

‘Türk hükümetine ve ilgili taraflara’ itidal tavsiye eden Schinas, Türk hükümetini uyararak, bundan sonra atılacak adımların mümkün olan en geniş mutabakatla hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. AB sözcüsü Türk hükümetine ‘çok dikkatli olması’ çağrısı yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogerini’nin referandumu takip etmek üzere Türkiye’de bulunan AGİT temsilcisi ile görüştüğünü belirten Schinas, ölüm cezasının geri getirilmesi konusunda net ifadeler kullandı. Ölüm cezasının AB’nin ‘en kırmızı çizgisi’ olduğunu kaydeden sözcü, ‘eğer Türkiye ölüm cezasını geri getirmek için adım atarsa bu net bir şekilde ülkenin AB ailesinin bir parçası olmadığını gösterir’ dedi. Sözcü, Türkiye’nin böyle bir adımı atması durumunda AB’nin tepkisinin ne olabileceği sorularına ise cevap vermedi.

Türkiye ile üyelik müzakerelerini düzenleyen Aralık 2004 tarihili AB Zirvesi Sonuç Bildirisi’nin 23. paragrafı aday bir ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerin sürekli ihlal edilmesi durumunda AB Komisyonu’nun ya da üye ülkelerin üçte birinin teklifi ile müzakerelerin durdurulmasının talep edilebileceğini kayıtlara geçirmişti. Teklifin ardından üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla müzakereler durdurulabiliyor. Referandumdan sonra Avrupa Parlamentosu’nun en büyük ikinci grubu Sosyalistler, müzakerelerin derhal durdurulmasını talep etmişti. (TR724)