ABD’nin etkili dış politika yayınlarından Foreign Policy referandum sonuçları açıklandığı sırada Türkiye ile ilgili bir makale yayınlandı. Steven A. Cook imzalı yazının başlığı ise dikkat çekiciydi: ”Türkiye Huzur İçinde Yat : 1921 – 2017” Referandumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel gücünü arttırmanın çok ötesinde bir içeriğe sahip olduğu ifade edilirken, “Evet oyu veren Türkler bilinçli ya da bilinçsiz şekilde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na ve M. Kemal’in kurduğu modern Türkiye’ye muhalefet ediyorlar” denildi.

1921 yılında hazırlanan Anayasa ile modern Türkiye’nin temellerinin atıldığını ve egemenliğin Padişah’tan halkın seçtiği vekillere verildiğini söyleyen Steven A. Cook, “evet” oyu verenlerin, farkında olsunlar ya da olmasınlar, 1921 Anayasası’na ve Atatürk’ün tahayyül ve temsil ettiği modernliğe karşı oy kullandıklarını savundu.

Erdoğan’ın projesinin “hayır” kampından ciddi dirençlerle karşılaşacağını belirten Cook, sonuçların Erdoğan’ın 15 Temmuz’dan sonra başladığı tasfiyeleri devam ettireceğini, meclis muhalefetinin meşruiyetini azaltmayı sürdüreceğini ve bunun da Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracağını kaydetti.

Yazar, padişahlardan bu yana Türk liderlerin bu kadar gücü kendi elinde toplamadığını, Erdoğan’ın bu anlamda tam bir “yeni-Osmanlı” olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın ülkeyi dönüştürme gündemi için yasal bir kılıfa ihtiyaç duyduğunu savunan Cook, bunun için de kendini padişahvari bir güce sahip olmak zorunda hissettiğini yazdı.

Türkiye Cumhuriyet’nin her zaman için kusurlu, ancak “demokrasi olabilme” özlemi içerisinde olduğunu savunan yazar, Erdoğan’ın Yeni Türkiyesi’nin bu umudu bitirdiğini ileri sürdü. (tr724)