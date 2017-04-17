Referandumda yaklaşık 2,5 milyon mühürsüz zarfı geçerli saydığı tahmin edilen YSK, 2014’te AKP’nin talebiyle mühürsüz zarfların bulunduğu 1 sandık için seçimi iptal etmiş. 2014 yılında yapılan yerel seçimde AKP’nin talebi sonrası aynı YSK, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde BDP’nin kazandığı seçimi “mühürsüz zarfı” gerekçe göstererek iptal etmişti. YSK, sandık kurulu mührü taşımayan pusula ve zarfların, dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli olacağını duyurmuş, muhalefetten itiraz sesleri yükselmişti.

YSK Başkanı Sadi Güven, AKP’nin başvurusunu kabul ettiklerini belirterek, “Oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe, oylar bu şekilde kullanıldığında geçerli olduğuna dair birçok kararımız vardır” demişti.

Mühürsüz zarfın kullanıldığı seçim iptal edilmişti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 30 Mart 2014’teki yerel seçimde, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) adayı Mehmet Emin Özkan, 44 sandıktan 4 bin 522 oy alarak AKP’li aday Hüseyin Mutlu’yu 32 oy farkla geçti.

AKP’liler itiraz edince oylar dört kere daha sayıldı. Sonuç değişmedi ancak bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullandıldığı belirlendi.AKP’nin itirazını kabul eden Bitlis İl Seçim Kurulu, seçimi iptal ederek 1 Haziran 2014’te yenilenmesine karar verdi.

Dönemin BDP Bitlis milletvekili Hüsamattin Zenderlioğlu, “Güroymak’ın Yeşilova mahallesinde 250 seçmenin oy kullanacağı bir sandıkta, sandık başkanı zarfların arkasına mühür vurmayarak seçimin iptal olmasına neden olmuştur” dedi.

İptal edilen seçim 1 Haziran 2014’te tekrarlandı. Seçimde BDP’nin adayı yeniden kazandı.

YSK verdiği kararla kendini yalanladı

Diğer yandan YSK, referanduma günler kala yayınladığı “Referandum Seçimi Sandık Kurulu Eğitimi” videosunda mühürsüz zarf ve pusulalarla kullanılan oyların geçersiz olacağını duyurmuştu. Ancak buna rağmen, oy sayımı sürerken mühürsüz pusulaların da geçerli sayılacağını açıkladı.

Mühür bulunmayan zarfların geçersiz sayılması ile ilgili yasa bölümü. YSK kendi hazırladığı yasa düzenlemesine uymuyor

CHP’ye göre ‘rahatlatacak’ tek karar var: Referandum YSK tarafından iptal edilmeli

CHP ve HDP, YSK’nın aldığı bu karara itiraz edeceklerini açıkladılar. Referandum sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasının ardından kurumun önüne gelen bir grup alınan kararı protesto etti.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumun Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi gerektiğini söyledi. YSK, sandık kurulu mührü taşımayan pusula ve zarfların, dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli olacağını duyurmuş, muhalefetten itiraz sesleri yükselmişti. CHP genel merkezinde konuşan Tezcan, Ankara’daki Kazım Karabekir İlkokulu’nda 2227 no’lu sandıktan çıkan mühürsüz oylara, sandık kurulu başkanı tarafından mühür basıldığını ortaya koyan görüntüleri yayınladı.

“Oy pusulaları ve zarfların, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir” diyen Tezcan, şöyle devam etti: “Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir.”

YSK’nın tercih mühürlerinin yanı sıra ‘Evet’ mühürleriyle ilgili verdiği ‘geçerlidir’ kararının da usulsüzlüğe yol açtığını savunarak, “YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, ‘Bizi buraya getiren irade bunu istiyor’ demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır” dedi.

Tezcan sözlerini referandum seçimlerinin iptal istemiyle tamamladı: “Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir.”