Yüksek Seçim Kurulu referanduma gölge düşürdü

Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz pusulalara vize kararı referanduma gölge düşürdü. Bu karar çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi: Mührü bulunmayan zarflar sandıklara nereden geldi? Bazı zarflara mühür basılması unutuldu mu? Türkiye aylardır bu referanduma hazırlanıyor. Eğer zarflara mühür basılması unutuldu ise Yüksek Seçim Kurulu, bu hatayı neden düzeltmek yerine kanuna aykırı bir karar aldı? YSK’nın bu nedenle aldığı karar sandıklara dışarıdan mühürsüz oy pusulası girmesine neden oldu mu?
BELGE NİTELİĞİNİ KAYBETTİ
Soruların en önemlisi ise oy pusulalarının mühürsüz olması halinde nasıl “resmi belge” niteliğinde olacağı? Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Mühürsüz oy pusulası resmi belge niteliğine girmez. Oy pusulası resmi belgedir. Mühürsüz olanlar geçersiz kabul edilir” dedi.
2010’DA AKSİ YÖNDE KARAR VERMİŞTİ
YSK’nın ilk kez böyle bir karar verdiğini söyleyen eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yüksek seçim Kurulu, 2010 referandumunda arkası mühürlü olmayan oy pusulalarının geçersiz olacağını açıkça ifade etti. O referandumdan bu yana yasalar ve şartlar değişmedi. Süreç aynıydı. YSK bu kararı neden değiştirdi” diye konuştu.
YSK REFERANDUMA GÖLGE DÜŞÜRDÜ
Eminağaoğlu, “YSK Anayasal organlar içinde en fazla yetkiye sahip olan kurul. Bu kadar yetkiye sahip bir başka Anayasal organ yok. Bu kadar Anayasal yetkiye sahip olmasına rağmen bu yetkiye varlık nedenine uygun olarak davranmalıydı. Oy kullananlar değil YSK referanduma gölge düşürdü” dedi.
HİLE DEĞİL, OY HIRSIZLIĞI!
Urfa’da çekildiği iddia edilen görüntüler hileden öte oy hırsızlığı olarak yorumlandı. Görüntülerde sandık görevlileri sayım öncesi boş oy pusulalarına evet mührü basıyor.
YSK’NIN MÜHÜRSÜZ PUSULA KARARI :İŞTE ADIYAMANDAKİ HİLE!YSK’nın sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılacağı kararı tartışmaları beraberinde getirdi. YSK kararı AKP’nin başvurusu üzerine aldı. Oy sayımlarıyla ilgili mühürsüz oy pusulalarının nasıl oylara dahil edildiğine ilişkin gelen örnekler endişeleri doğruluyor. Adıyaman’daki görüntüler sosyal medyada tartışmayı tetikledi.
YSK’DAN İKİNCİ SKANDAL : CHP’NİN ERİŞİMİNİ KESTİLER
YSK, CHP’ye veri göndermeyi kesti. CHP vekilleri YSK’ye gitti. CHP seçim sonuçlarını, YSK’nin kendilerine sağladığı verilerden takip ediyordu. Ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı. YSK oy sayımı verilerini paylaşmayı durdurdu. CHP, kendi verilerine göre önde gidildiğini ancak YSK tarafından sağlanan bilginin kesildiğini açıkladı.
ERDOĞAN DIŞINDA TÜM LİDERLERİN SANDIĞINDA ‘HAYIR’ ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile oy kullandığı Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3248 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 409 seçmenin 354’ü oy kullanırken, oyların 3’ü geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 205’i “evet”, 146’sı “hayır” çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de oyunu kullandı. Başbakan, Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu’nda 1085 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım’ın, İzmir’in Menderes ilçesinde oy kullandığı sandıktan “Hayır” oyu çoğunlukta çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da Çankaya Çukurambar Arjantin İlkokulu’ndaki 4142 numaralı sandıkta oy kullandı.Kılıçdaroğlu’nun oy kullandığı sandıktan 269 ‘hayır’, 95 ‘evet’ ve 7 ‘geçersiz’ oy çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da Anıttepe’de 1285 numaralı sandıkta kullandı.Bahçeli’nin oy kullandığı Anıttepe Ortaokulu 1285 nolu sandıkta kullanılan 368 oyun 57’si evet, 305’i hayır, 6 tane ise geçersiz oy çıktı.