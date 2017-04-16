Yüksek Seçim Kurulu referanduma gölge düşürdü

Seçim Yasası’nda mühürsüz pusulalara ilişkin hükümler açık olmasına karşın verilen aksi yöndeki karar tartışmalara neden oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz pusulalara vize kararı referanduma gölge düşürdü. Bu karar çok sayıda soru işaretini de beraberinde getirdi: Mührü bulunmayan zarflar sandıklara nereden geldi? Bazı zarflara mühür basılması unutuldu mu? Türkiye aylardır bu referanduma hazırlanıyor. Eğer zarflara mühür basılması unutuldu ise Yüksek Seçim Kurulu, bu hatayı neden düzeltmek yerine kanuna aykırı bir karar aldı? YSK’nın bu nedenle aldığı karar sandıklara dışarıdan mühürsüz oy pusulası girmesine neden oldu mu?

BELGE NİTELİĞİNİ KAYBETTİ

Soruların en önemlisi ise oy pusulalarının mühürsüz olması halinde nasıl “resmi belge” niteliğinde olacağı? Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Mühürsüz oy pusulası resmi belge niteliğine girmez. Oy pusulası resmi belgedir. Mühürsüz olanlar geçersiz kabul edilir” dedi.

2010’DA AKSİ YÖNDE KARAR VERMİŞTİ

YSK’nın ilk kez böyle bir karar verdiğini söyleyen eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Yüksek seçim Kurulu, 2010 referandumunda arkası mühürlü olmayan oy pusulalarının geçersiz olacağını açıkça ifade etti. O referandumdan bu yana yasalar ve şartlar değişmedi. Süreç aynıydı. YSK bu kararı neden değiştirdi” diye konuştu.

YSK REFERANDUMA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Eminağaoğlu, “YSK Anayasal organlar içinde en fazla yetkiye sahip olan kurul. Bu kadar yetkiye sahip bir başka Anayasal organ yok. Bu kadar Anayasal yetkiye sahip olmasına rağmen bu yetkiye varlık nedenine uygun olarak davranmalıydı. Oy kullananlar değil YSK referanduma gölge düşürdü” dedi.

HİLE DEĞİL, OY HIRSIZLIĞI!

Urfa’da çekildiği iddia edilen görüntüler hileden öte oy hırsızlığı olarak yorumlandı. Görüntülerde sandık görevlileri sayım öncesi boş oy pusulalarına evet mührü basıyor.