Sen çoktan kaybettin Erdoğan.

L afı nasıl eğip bükeyim? 7 Haziran seçimlerinde üzerimize kabus gibi çöken egemenliğini kaybetme ihtimalini görünce, can aldı Erdoğan. Bildiğin çoluk çocuk öldürdü işte.

Başka bir yol yok muydu? Başka yollar kuracağın karanlık sistem için işine gelmiyor muydu?Seçim meydanlarında yıllar boyunca neredeyse bir kafana takmadığın kaldı başörtüsünü… Açılışını yapıp İslam davası şubesi gibi gösterdiğin bankalardan maaş aldı diye bu ülkenin yüzbinlerce başörtülü kadınının niye canını yaktın? Cezaevlerinde çocuğunu kaybeden hamile Müslümanlara niye işkence ettin?

Eniştenden duyduğun darbeyi bastırmak için sokaklarda can veren halkın cesetleri üstünde niye zıpladın? Askerlik yapmayan oğulların paranın dibine vururken camideki şehit tabutlarına elini koyup niye siyaset konuştun? Darbeci diye on binlerce insanı işten kovup kul hakkıyla niye oynadın? Çok özlediğin şehitler tepesini niye gariban bedenlerinden inşa ettin?

Mavi Marmara şehitlerini niye sattın Erdoğan? Furkan’ın babasına vekillik rüşveti vererek ticarete devam ettiğin zorba iktidarlara niye yavşadın? Sözünü neden yedin? Durmadan kandırıldım diyerek dansözlük yaparken sana inanmış olanları neden kandırdın?

Alevilere niye hakaret edip durdun? “Alevilik Ali’yi sevmekse en kral Alevi benim” diyerek Alevi katili padişahların adını niye dev projelerine verdin? Alevilik Ali’yi sevmek falan değil Erdoğan. Senin cinayetlerine razı gelmemekle başlar Alevilik. Duymak istemediğin çirkinliğini senin yüzüne haykırmaktır Alevilik. İnsandan yana, canlıdan yana, tabiattan yana, aşktan yana olmaktır Alevilik. Hadi şimdi de Aleviyim desene?