Sen çoktan kaybettin Erdoğan.

Barış ihtimali siyaseten işine gelmez oldu diye halkına saldırıp savaş ilan etti.
Başı her sıkıştığında Öcalan’a koşup kriz çözen aklı Cizre’de, Sur’da, Ankara’da, Suruç’ta tutuluverdi birden.
PKK 15 yaşındaki çocukları hendekte acımasızca harcamış olsun. PKK polis, asker öldürmek için can atan caniler topluluğu olsun. Peki sen devlet değil misin? Çocuklarımızı niye korumadın? Onları bodrumlarda niye yaktın? Yaşlı anaların bedenlerini sokak ortasında niye hayvanlara yem ettin? Gencecik bedenlerin cesetlerini niye buzdolaplarında beklettin? Sen halkını neden öldürdün Erdoğan?
Lafı nasıl eğip bükeyim? 7 Haziran seçimlerinde üzerimize kabus gibi çöken egemenliğini kaybetme ihtimalini görünce, can aldı Erdoğan. Bildiğin çoluk çocuk öldürdü işte.
Başka bir yol yok muydu? Başka yollar kuracağın karanlık sistem için işine gelmiyor muydu?Seçim meydanlarında yıllar boyunca neredeyse bir kafana takmadığın kaldı başörtüsünü… Açılışını yapıp İslam davası şubesi gibi gösterdiğin bankalardan maaş aldı diye bu ülkenin yüzbinlerce başörtülü kadınının niye canını yaktın? Cezaevlerinde çocuğunu kaybeden hamile Müslümanlara niye işkence ettin?
Eniştenden duyduğun darbeyi bastırmak için sokaklarda can veren halkın cesetleri üstünde niye zıpladın? Askerlik yapmayan oğulların paranın dibine vururken camideki şehit tabutlarına elini koyup niye siyaset konuştun? Darbeci diye on binlerce insanı işten kovup kul hakkıyla niye oynadın? Çok özlediğin şehitler tepesini niye gariban bedenlerinden inşa ettin?
Mavi Marmara şehitlerini niye sattın Erdoğan? Furkan’ın babasına vekillik rüşveti vererek ticarete devam ettiğin zorba iktidarlara niye yavşadın? Sözünü neden yedin? Durmadan kandırıldım diyerek dansözlük yaparken sana inanmış olanları neden kandırdın?
Alevilere niye hakaret edip durdun? “Alevilik Ali’yi sevmekse en kral Alevi benim” diyerek Alevi katili padişahların adını niye dev projelerine verdin? Alevilik Ali’yi sevmek falan değil Erdoğan. Senin cinayetlerine razı gelmemekle başlar Alevilik. Duymak istemediğin çirkinliğini senin yüzüne haykırmaktır Alevilik. İnsandan yana, canlıdan yana, tabiattan yana, aşktan yana olmaktır Alevilik. Hadi şimdi de Aleviyim desene?
Ülkemin gazetecisini, siyasetçisini, devrimcisini, eylemcisini, gencini, umudunu katlederek, hapsederek bitirebileceğini nasıl düşündün Erdoğan? Sonun bütün zalimler gibi olacak elbette. Bütün katiller gibi anılacaksın elbette. Bu referandumda kazansan ne olur kaybetsen ne olur Erdoğan? Kanına girdiğin insanlar kahraman, sen ise bir suçlu olarak kaydedildin bile tarih sayfalarına. Sen çoktan kaybettin Erdoğan. Haberin yok sadece..
Bu ülkenin soykırımlarla bir avuç bırakılmış Hıristiyanlarından neden bu kadar nefret ettin Erdoğan? İki tane gasp edilmiş vakıf malını iade ettin diye bizlere “afedersin köpek” der gibi hitap edebileceğini mi zannettin? Yanına aldığın bir saray soytarısı bir süt oğlan ile onayımızı alabileceğini mi zannettin? Hrant’ın katillerini yıllarca parti binanın arka bahçesinde niye sakladın Erdoğan? Sen Rakel Abla’nın, Gülsüm Abla’nın, Emel Abla’nın, Türkan Abla’nın yüzüne bakamayacak kadar suçluyken bizim senden razı olmamızı nasıl bekledin?
Ahmet Şık’ı niye hapse attın? Sana darbe yaptığını söylediğin o bürokratlar bizlerin katili iken beraber düşüp kalkıyordun, emir veriyordun onlara. Onları ifşa eden Ahmet’i tehlikeli mi buldun? Halkından, emekten yana olan gazetecilerden neden bu kadar korktun? Kafa kesenlere silah gönderen bir suçlu olduğunu ispat eden Can Dündar’dan neden bu kadar korktun? Geleceğimiz için bir parça umut taşımamızı sağlayan Selahattin Demirtaş’ı niye tutsak ettin? Oradan çıktığında senin canına daha iyi okuyacağını bildiğin halde bu riski neden aldın?
Ülkemin gazetecisini, siyasetçisini, devrimcisini, eylemcisini, gencini, umudunu katlederek, hapsederek bitirebileceğini nasıl düşündün Erdoğan?
Sonun bütün zalimler gibi olacak elbette. Bütün katiller gibi anılacaksın elbette.
Bu referandumda kazansan ne olur kaybetsen ne olur Erdoğan?
Kanına girdiğin insanlar kahraman, sen ise bir suçlu olarak kaydedildin bile tarih sayfalarına.
Sen çoktan kaybettin Erdoğan.
Haberin yok sadece..
Kaynak: https://ozguruz.org/tr/2017/04/14/erdogan-hakkinda-son-yazim/