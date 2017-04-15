31 Mart’ta tahliyelerine karar verildikten sonra cezaevi çıkışında AKP’li trollerin gündem oluşturmasıyla yeniden gözaltına 13 gazeteciden 12’si yeniden tutuklandı. Gazeteci Ali Akkuş ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

14 gündür gözaltında tutuklan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bulunduğu 13 gazeteci bu kez ‘darbe’den tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklanan gazeteciler şunlar: Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin.

Yine ‘subliminal’ suçlama

Gazetecilere yine subliminal suçlama atfedildi. “Şüpheliler darbe girişimi esnasında, sonrası ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları” belirtilerek tutuklandı.

SENDİKA ÜYELİĞİ BİLE TUTUKLAMA SEBEBİ

Şüpheliler hakkındaki sevk yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan F..ö/PDY şüphelilerinin, “darbe girişimi esnasında, sonrası ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları” iddiası ileri sürüldü. Gazeteciler daha önce twit mesajları nedeniyle tutuklanmış ve darbe ile ilgili hiçbir somut irtibat olmadığı halde haksız yere tutuklu yargılamaları sürmüştü. Yazıda, şüphelilerin “ByLock” kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikalara üye oldukları” gibi savunuldu. Tutuklanan gazetecilerin çoğu farklı sendika ve gazeteci dernekleri üyeleri olmasına karşın sendika üyeliği bile suç gibi gösterildi.

(tr724)