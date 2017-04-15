[Bekir Salim]

Âşık Garip gene öyle garip bir ayak açtı ki, fazla söze ihtiyaç bırakmıyor:

GARİP:

Ant olsun ki “başkan” olacağım ben,

Bu işin sonunda savaş olsa da!

Bütün dünya bilsin: geleceğim ben

Başınıza… Yavaş yavaş olsa da!

BEKİR SALİM:

Yazık! Hâlâ sana inananlar var,

Anlattığın her şey tıraş olsa da…

O sözü sıksalar yalnız “kan” damlar,

Önündeki hece bir “baş” olsa da…

GARİP:

Şöyle ki: tıraş var, bir de “tıraşçık”.

Hem bak yerli oto ve uçak yaptık.

“Hamdolsun”, medya da çok özgür artık,

Bir iki tanesi yandaş olsa da…

BEKİR SALİM:

Ben de kabullendim, hakkındır fahir,

Yalanda çok büyük üstatsın zahir.

İnsan nasıl olur bu kadar mahir;

Süfyan ile ikiz gardaş olsa da…

GARİP:

Süfyan müfyan bilmem! Bende fetvâ var:

“Yolsuzluk, hırsızlık değildir zinhar”

Allah’a şükredin: bu fakir dindar!

Önceki reisler “ayyaş” olsa da…

BEKİR SALİM:

Hasedinden nefret ettin, kin tuttun,

Sen o reislere rahmet okuttun,

Zehrini de her tarafa akıttın,

Ayırmadı zulmün, dindaş olsa da…

GARİP:

Ha dinsiz, ha dindaş, umurumda değil,

İçeri tıkarım, ederim sefil.

Eğer muhalifse, aramam delil;

Yeter, göz üstünde bir kaş olsa da…

BEKİR SALİM:

Vurdun “Anadolu Kaplanları”nı,

Yok ettin asırlık helâl kârını,

Çöktün, gasp eyledin bütün varını;

Bu kadar yapmazdı nebbaş olsa da…

GARİP:

Ben oy damıtırım, ülkeyi gerip,

Her sandıktan böyle, çıkarım galip!

Yine beni seçer bu millet, Garip:

Kirli çamaşırlar hep fâş olsa da…

BEKİR SALİM:

Salim der, bu dünya senin tek varın,

Düşünme Mizan’da ne olur yarın,

Zaten gözü doymaz canavarların,

Akıbet üç metre kumaş olsa da…

(TR724)