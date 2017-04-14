Sırbistan’da sahte kimlikle yakalanan eski milletvekili Sebastian Ghiţă’nın iade işlemleri başladı.

Romanya’da hakkında yürütülen birçok yolsuzluk ve suçlama iddiaları ile aranırken yurtdışına kaçan eski milletvekili ve işadamı Sebastian Ghiţă’nın dün gece Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.

Eski milletvekili Sebastian Ghiţă’nın iade işlemleri için bu ülke nezdinde girişimlere başladıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Carmen Dan, hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Ghiţă’nın Belgad polisi tarafından sahte kimlikle yakalandığını duyurdu. Bakan Dan, Sebastian Ghiţă’nın üzerinde çok sayıda sahte belge ve kimlik çıktığını belirterek kendisine kardeşinin eşlik ettiğini kaydetti.

“Sırbistan polisi tarafından dün gece gözaltına alınan Sebastian Ghiţă ile ilgili bu ülke emniyet ve adli yetkilileri yaptıkları araştırma sonunda kimliğini deşifre etmeyi başardılar.” diyen İçişleri Bakanı Carmen Dan, olayın daha sonra kendilerine iletildiğini belirterek, “Sırbistan, iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz komşu bir ülke. İade işlemlerine başladık. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.” dedi.

Bakan Dan, Ghiţă’nın Romanya’ya iadesi konusunda Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini kaydederek ancak Sırbistan’ın yasal adli prosedürlerine müdahale etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak “Tahmin ediyorum iade süreci 40 günü bulabilir.” dedi.

Hakkında birçok; rüşvet, şantaj ve kara para aklama iddiasıyla soruşturma dosyası bulunan eski parlamenter ve işadamı Ghita, geçen Aralık ayında Romanya’yı yasadışı şekilde terk edince hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Ghita hakkında bazı üst düzey istihbarat ve politikacılarla girdiği yasadışı ilişki ağı da aylardır Romen medyasında tartışılıyordu.