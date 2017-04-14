NASA’dan yapılan açıklamada Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’da canlı yaşamı olabileceği belirtildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş Sistemi’nde keşfedilen okyanus dünyalarını bir basın toplantısıyla açıkladı. Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı verilerin açıklayan NASA, dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğunu belirtti.

‘Okyanus dünyalar’ olarak adlandırılan uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA bilim insanları, özellikle Enceladus uydusu için, “Bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının hemen hemen tüm gereksinimlerine sahip” açıklamasında bulundu.

Canlı hayatın olması için ne gerekiyor?

Tarihi keşfin odağında Europa uydusu yer alıyor. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu. Söz konusu uydu, Güneş Sistemi’nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor.

Araştırmacılara göre Enceladus uydusunun okyanusu ve kayaç çekirdeği arasındaki hidrotermik reaksiyon nedeniyle, hidrojen atomlarının ortaya çıktığı düşünülüyor. Eğer bu tez doğru ise, kimyasal metan gazı da okyanusların oluşmasını sağlıyor olabilir.

Canlı hayatının var olması için sıvı halde su, enerji kaynağı ve karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, sülfür ve fosfor gibi kimyasalların bulunması gerekiyor.