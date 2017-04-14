Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2017 yılı başından bu yana Türkiye’deki havalimanlarından 100 Alman vatandaşının ülkeye girişlerine izin verilmediğini açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Sol Parti’nin soru önergesi üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği cevapta söz konusu kişilere genellikle ‘kamu güvenliğine tehlike oluşturdukları’ gerekçesiyle giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen yaklaşık 100 kişiden kaçının Alman-Türk olmak üzere çifte vatandaş olduğu bilgisi ise yer almadı.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, giriş yasağı getirilen Almanlar için federal hükümetinin aldığı önlemler konusunda yöneltilen soruya, “Federal hükümet, bu konuda harekete geçerek Türk hükümetinden giriş yasağı getirilenlere dair mümkün olduğunca şeffaf olunmasını ve alınan kararların yeniden değerlendirilmesi imkânını talep etti” yanıtını verdi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Türkiye’nin uyguladığı giriş yasağını sert sözlerle eleştirdi. Dağdelen, “Almanlara yönelik giderek artan giriş yasaklarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, diktatörlüğü için savaş alanını daha da genişletiyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye – Almanya ilişkileri son aylarda zorlu bir dönemden geçiyor. Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanması ve bazı Türk bakanların Almanya’daki referandum kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi ikili ilişkilerde büyük bir gerilime yol açmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkinlik iptalleri üzerine Almanya’ya ‘Nazi benzetmesi’ suçlaması yapmasıyla da gerilim doruk noktasına tırmanmıştı.