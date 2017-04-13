İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı Zaman Gazetesi iddianamesinde, gazetenin yazarı olmayan Orhan Kemal Cengiz için, herhangi bir yazısından da bahsedilmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Zaman Gazetesi iddianamesi, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış müebbetle suçlanan bazı Zaman Gazetesi yazarlarının yazdıkları yazılar “suç” olarak dosyada yer alıyor. İlginç olan ise bu yazıların sadece başlıklarının yer alması. Yazıların içeriği ve neyle suçlandıklarından bahsedilmiyor. İddianamede Zaman Gazetesi yazarı olmayan Orhan Kemal Cengiz’in herhangi bir yazısından da bahsedilmeden hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesi dikkat çekti.

NEYLE SUÇLANDIKLARI YOK, YAZI BAŞLIKLARI VAR

Zaman Gazetesi köşe yazarlarının özellikle 17/25 Aralık sürecinde yazdıkları yazılar iddianameye dahil edilmiş. Ancak yazarların yazılarının sadece başlığı veriliyor. Ahmet Turan Alkan “Doğrular Eğriler”; Ali Bulaç “Kollektif Ceza”; Nuriye Akman, “Yolsuzluklar Nasıl Önlenir”; Mümtazer Türköne “Yargı Başbakanın Siyasi Rakibi mi?”; İhsan Dağı, “Peki Vatandaş Ne Diyor” “Bir Rüyamız Vardı Ne Oldu Ona” yazılarından bahsediliyor. Bu yazıların içeriğinde neler var, neler söyleniyor, nasıl bir algı mühendisliği yapılıyor bu konuda yorum ve değerlendirmeler yok. Zaman Gazetesi’nin arşivi silindiği için bu yazıların içeriği de bilinmiyor.

NE ZAMAN YAZARI, NE YAZISI VAR AMA SUÇU MÜEBBET!

İddianamenin şüphelileri arasında yer alan Hukukçu Yazar Orhan Kemal Cengiz Zaman Gazetesi yazarı olmadığı halde iddianamede. Dahası Orhan Kemal Cengiz’in kaleme aldığı hiçbir yazıya başlık olarak dahi atıfta bulunmayan iddianamede, Cengiz’in de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.