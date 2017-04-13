Köstenceli ünlü tenisçi Horia Tecău, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Romanya elçisi seçildi. Tecău, Yardım Fonu’nun çocuklar için düzenleyeceği yardım kampanyalarında gönüllü olarak görev yapacak.

“Bu benim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk” diyen ünlü tenisçi, UNICEF’in dünya çocuklarının hakları için yaptığı hizmetlerin bütün dünyada örnek gösterildiğini belirtti. Daha önce Romanya’daki çeşitli anaokulu ve ilkokullardaki çocuklara yardım faaliyetleri içerisinde yer aldığını kaydeden Horia Tecău, ancak UNICEF gibi uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş bir kurumun gönüllü bir elçisi olarak görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Horia Tecău’nun dışında UNİCEF’in Romanya’daki diğer gönüllü elçileri arasında Gheorghe Hagi ve ünlü gazeteci Andreea Marin de yer alıyor.