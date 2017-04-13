Kuzey Kore ve Başkanlık tartışmaları gündemdeyken Avrupa merkezli haber kanalı Euronews, ‘Kuzey Kore meclisi, diktatör Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü’ başlığıyla video yayınladı. Emir komuta ile oturan emir komuta ile alkış yapan parlamenterlerin hareketleri dikkat çekti.



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