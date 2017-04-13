Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatlarında Romen öğrenciler ülkelerine 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandırdı. 2 gümüş madalyayı Lumina Eğitim Kurumu öğrencileri elde etti.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki gümüş madalyayı Lumina Eğitim Kurumlarına bağlı Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencileri; Ioana Alexandra Teodorescu (12.sınıf) ve Lenca Iarina Cuturela (10.sınıf) kazandı. Ayrıca Bükreş’teki Tudor Vianu Ulusal Bilgisayar Lisesi öğrencisi Alexandra Timofte (10.sınıf) öğrencisi de gümüş madalya kazanan diğer öğrenci oldu.

Romanya adına tek bronz madalyayı ise Slatina’daki Ion Minulescu Ulusal Koleji’nden Ramonei Deaconu elde etti.

ICHB öğrencileri; Ioana Alexandra Teodorescu ve Lenca Iarina Cuturela, geçen yıl düzenlenen yarışmada da gümüş madalya kazanmışlardı.

Bu sene İsviçre’nin Zürih kentinde 6’ıncısı düzenlenen ‘Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları’ 6-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmaya 43 ülkeden 160 öğrenci katıldı.