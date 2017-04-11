Venezuela’nın nüfusu 30 milyon… 296 milyar varil petrol rezervine sahip. Kıyaslama açısından, petrol zengini Suudi Arabistan’ın rezervleri 265 milyar varil… Ancak, Venezuela’da yokluk, açlık ve perişanlık kol geziyor.

Eski devlet başkanı Hugo Chavez, kansere yakalanınca yetkilerini otobüs şoförü lise mezunu yardımcısı Maduro’ya devretti. Şimdi Başkan Maduro’nun ülkesi isyanın eşiğinde.

Veneuzela halkından ise, parlamenter sistemi terk edip ‘Tek Adamlığa’ geçişi oylayacak Türkiye’ye mesaj var.

Sosyal medyada dönen videoda Venezuelalılar, ‘Yollar yapıldı ama yolsuzluk, yokluk arttı. Aynı yanlışa düşmeyin mesajı.’ veriyor.