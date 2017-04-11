Romanya, despot Erdoğan rejiminin ve Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın muhaliflere yönelik hukuksuzca yapmaya çalıştığı kumpası boşa çıkardı. Romen sınır polisi, Büyükelçi Osman Koray Ertaş’ın talebi üzerine pasaportuna el toyduğu işadamı S.C’un pasaportunu üzüntülerini bildirerek tekrar iade etti. Romen yetkililer, hukuksuzluğun adresi olarak Türk Büyükelçiliğini gösterdi.

Yaklaşık iki hafta önce (25 Mart) Polonya’ya bir iş görüşmesi için Henri Coanda havalanına gelen işadamı S.C, burada sınır polisi tarafından Dışişleri Bakanlığı (MAE)’nin talebi üzerine pasaportuna el konulmuştu.

Pasaportu iade edilen S.C. Romen yetkililerin diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki hukuk standarlarına uygun hareket etmesinden ve diktatör bir rejimin muhaliflere yönelik hukuksuz talebini reddetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

S.C., hukukun üstünlüğüne olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini belirterek Romen emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Olay, Romen medyası ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

TÜRKİYE’DE 200 BİN MUHALİFİN PASAPORTU İPTAL

Ülkede yaklaşık 200 bin insanın pasaportunu iptal eden Türk hükümeti, yurt dışında da 50 bin Erdoğan muhalifinin pasaportunu uyduruk gerekçelerle iptal ettirmeye çalışıyor. Ancak, Interpol ve AB ülkelerinin büyük çoğunluğunda Erdoğan rejiminin gönderdiği cadı avı listeleri dikkate alınmıyor ve pasaportlara herhangi bir işlem yapılmıyor. Interpol, Türkiye’den gelen talepleri “filitleyerek” yayınlıyor.