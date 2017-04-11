Cezaevinden tedaviye gönderilmeyen ve tahliye edilmeyen 8 yıllık polis memuru Kadir Eyce (33), gözaltı süreci ve cezaevinde yaşadıklarının ardından yakalandığı hastalık sonucunda hayatını kaybetti.

Kadir Eyce, Sivas’ın Zara ilçesinde görev yaparken 2016 yılı Ekim ayında gözaltına alındı. Herhangi bir sağlık problemi yoktu ve kilosu 90’ın üzerindeydi. Gözaltı süreci boyunca kendisine Gülen Cemaati’nden olduğu, cemaatten tanıdığı kişilerin isimlerini vermesi yönünde baskı yapıldı. Kendisinin olay yeri inceleme polisi olduğunu, sadece teknik bir personel olduğunu, görevini başarıyla yaptığını anlatan Eyce, psikolojik ve fiziki baskıya rağmen, suçsuz olduğunu savundu.

Gözaltı süresince, beslenme problemleri, soğukta uyumak zorunda kalmak, sürekli psikolojik baskı, stres pozisyonunda tutulma gibi sebeplerle Kadir Eyce’nin karın bölgesinde şiddetli ağrılar başladı. Ancak dilekçe vermesine rağmen tıbbi yardım alamadı. 2016 yılı Ekim ayı içerisinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde “Bank Asya’da hesabı bulunması” nedeniyle tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

AYLAR SONRA GELEN SEVK

Tutukluluğu sırasında karın ağrıları şiddetlenen Kadir Eyce’nin hastaneye gidebilmek için verdiği onlarca dilekçeye karşılık verilmedi. Aradan geçen aylar boyunca her geçen gün durumu kötüleşen Eyce’nin tek başına yürüyemez hale gelmesinin ardından hastaneye sevki yapıldı. Önce Sivas Numune Hastanesi’ne gönderilen Eyce, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevkedildi. Ancak Kadir Eyce’nin çevresinin anlatımlarına göre, Cumhuriyet Hastanesi’nde kendisiyle ilgilenilmedi, detaylı tetkikleri yapılmadı, tedaviye başlanmadı ve sürekli “başka gün gelmesi” istenerek cezaevine geri gönderildi.

FELÇ OLDU

Cezaevinde durumu her geçen gün ağırlaşan Kadir Eyce, sonunda yürüyemez hale geldi. Koğuşundan, görüş günlerinde veya ailesine telefon açacağında koluna giren gardiyanların sayesinde çıkabiliyordu. Ailesi ve avukatının “Kadir Eyce’nin ölmek üzere olduğu, bundan tüm yetkililerin sorumlu olacağı” şeklindeki peş peşe dilekçeleri ve yoğun baskıları sonucunda Kadir Eyce’nin tahliyesi yönünde karar çıktı. Ekim 2016’da gözaltına sapasağlam giren Kadir Eyce’yi devlet; belden aşağısı tutmaz vaziyette, aşırı derecede zayıflamış ve tuvalete bile gidemez halde geri verdi.



“ARTIK ÇOK GEÇ”

Kadir Eyce, ailesi tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde, normalde ilaçla yok edilebilecek küçük bir kitlenin, geç müdahale edilmesi, tedavi yapılmaması ve kötü beslenme-psikolojik faktörler nedeniyle hızla büyüdüğünü ve sindirim sistemini çökerttiği, artık müdahale edilemeyeceği belirtildi. Eyce bugün, hayatını kaybetti.

“BENDEN İSİM İSTEDİLER KİMSEYE İFTİRA ATMADIM”

Hakkında hiçbir delil ortaya konulmayan Kadir Eyce’nin dosyasındaki tek şey Bank Asya’da hesabı bulunmasıydı. Yakınlarının anlatımına göre hastane sürecinde çabuk yorulduğu için çok az konuşabilen Kadir Eyce sürekli olarak, “Benden hep isim istediler, ben suçsuzdum, kimseye de iftira atmadım” diyordu.