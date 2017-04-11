İsviçre’de yaşayan Hizmet gönüllüsü bir kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit mesajı yazan AKP’li 7000 Frank para cezasına çarptırıldı.

UETD ELİYLE SOSYAL LİNÇ

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda AKP’nin İsviçre’deki lobi kuruluşu UETD adına çalışan bir kişi, Hizmet hareketine yakın İsviçreli Türklerin isimlerini listeler halinde sosyal medya hesaplarından yayınladı. Akabinde sosyal medyada bu isimlere yönelik linç ve tehditler havada uçuştu.

MAHKEME ÇOK AĞIR CEZALANDIRDI

A.D. isimli İsviçre vatandaşı, bu isim listesinde kendi adını da yayınladıklarını, bu yayından sonra kendisine ve kız kardeşine ağır hakaret, küfür edildiği, tehditler savrulduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, sosyal medyadan A.D.’ye hakaret eden ve “karşılaştığında dövmekle tehdit eden” şahsa 50 gün hapis cezası verdi. Ceza 7000 İsviçre frangına çevrildi ve şahsın siciline işlendi. Adaletin yerine gelmesi, benzer durumlarla karşılaşan ve konuyu yargıya taşımaktan çekinenler için önemli bir referans olarak görülüyor.

İşte mahkemenin o kararı: