Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki polis okulu yakınında saat 10.45’te şiddetli bir patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtiliyor. Patlama sesi Diyarbakır’ın birçok bölgesinden duyulurken, Emek Caddesi’ndeki olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın tamir sırasında meydana geldiğini belirterek, ‘Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var’ dedi.

Hürriyet’in verdiği bilgiye göre, Diyarbakır’daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bağlar’daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldi.

Al Jazeera muhabiri, Twitter hesabından, patlamanın polis okulu içindeki spor salonu içinde meydana geldiğini yazdı. Salonun çöktüğünü belirten Al Jazeera muhabiri, patlamanın, daha önceden ele geçirilen bombaların imhası sırasında meydana geldiği iddiasının olduğunu ifade etti.