CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” açıklamasının ardından alevlenen 15 Temmuz tartışmalarına ilişkin iddialarda bulunan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun darbecilerle ilişkide olduğunu iddia ederek tutuklatma tehdidinde bulundu.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’15 Temmuz kontrollü darbeydi’ çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefi olmaya devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul mitinginde CHP eski Lideri Deniz Baykal’ın istifasına neden olan görüntüleri kastederek Kılıçdaroğlu’na ‘kasetçi’ imasında bulunan Erdoğan bu kez de ’15 Temmuz gecesi darbecilerle görüştü’ suçlaması yöneltti.

Damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın yönettiği Sabah Gazetesi’nde yayınlanan Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi havalimanı görüntülerine değinen Erdoğan, “Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk” diye konuştu.

Erdoğan, “Tankların yanına Kılıçdaroğlu’nu alan araba geliyor, ışıldaklarıyla filan, özel. Tanklardaki ve onların yanındakilerle görüşmeler yapıyor. Ondan sonra onlar çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığı’na geliyor. Teması söz konusu. Onlarla o görüşmeyi yapıyor ve görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş. Kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü oturduğu koltuk, kontrollü bir koltuk. Oraya kasetle geldi, kasetle de gidicidir. Kalıcı değil. Dürüst değil bu adam” suçlamalarını yöneltti.

YENİKAPI’YA DAVET ETMEZDİM ÇIKIŞI

Yenikapı buluşmasına değinen Cumhurbaşkanı, bu teması bilse Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etmeyeceğini belirterek, “Kesinlikle davet etmezdim. Darbecilerle anlaşmış olan birini nasıl davet ederim?” diye konuştu.