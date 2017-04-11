AKP’nin gençlik örgütü, Bahçeli’nin İstanbul’da yaptığı miting öncesi partililere bir mesaj göndererek ücretsiz otobüs kaldırılacağını ve mitinge destek olunması çağrısında bulundu. Mesajın sonuç kısmına ise “Yemek dağıtılacak.” ifadesi eklendi.

“AKGençlik” adlı AKP’nin gençlik örgütü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul’da düzenlediği “evet” mitingine parti üyelerini davet eden bir mesaj yolladı:Mitinge destek olunması çağrısında bulunulan mesajda ücretsiz otobüs kaldırılacağı belirtilirken, “Not: yemek dağıtılacak” denildi.