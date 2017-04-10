Türkiye konusunda uzman olan eski Pentagon yetkilisi ve yazar Michael Rubin’in 15 Temmuz Gecesi’nde Meclis’in bombalanmasıyla ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı. Rubin CumhurBaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “Erdoğan surekli Nazi Almanyasindan söz ediyor. Reichstag fire denen parlamento binasının yanmasını bile taklit etti.” ifadesini kullandı. Rubin’in bahsettiği Alman Parlamento binasının 1933 yılında yakılmasıyla Hitler’in iktidarı önündeki son engel de kalkmıştı. Yangın komünistlerin üzerine atılsa bile asıl failin Hitler ve Nazi Partisi’nin olduğu belirtiliyor.

Rubin bu tweetin yanı sıras iki tweet daha attı. Erdoğan’ı kasteden Rubin, “İlginc bir ironi- idam cezasını geri getirmek ve sonrada ilk kurbanı olmak. Para oldugu zaman kalabalıklar buyuk. Para bittiginde, Imrali da hucreye mi? @RT_Erdogan #hayır #Turkiye” ifadelerini kullandı.

Reichstag Yangını, Hitler’in sebep gösterip ülkede düzeni sağlamak adına 24 Mart 1933’te Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg’un imzasıyla elde ettiği diktatöryal güce kavuşmasından önce gerçekleşti. Alman parlamentosunun toplandığı Reichstag binasında27 Şubat 1933 akşamı çıkarılan yangınla büyük hasar görmüştü.