HDP Sözcüsü Osman Baydemir, referandumda Kürt seçmenin ‘Evet’ diyeceğini söyleyen Adil Gür’e “16 Nisan akşamı haritayı göstereceğiz” diyerek tepki gösterdi. Baydemir, “Bu bir onur, bu bir haysiyet meselesidir, Kürtler hayır diyecek” dedi.

Partisinin anayasa referandumu çalışmaları kapsamında Mersin’de düzenlenen mitingde konuşan HDP sözcüsü Osman Baydemir, “16 Nisan, sadece bir parti seçimi, AKP, MHP, CHP’ye oy verme meselesi değil. 80 milyon insanın bugünü ve 80 milyon insanın geleceği, aynı zamanda henüz doğmamış çocukların nasıl bir ülkeye doğacağının kararının verileceği gün olacak. 16 Nisan faşizme giden yolda tünelden çıkışın son fırsatı olacak. 16 Nisan, 2 yıldır bu ülkeye dayatılan tek tipleşme, bir halkın hak davasını bastırmanın, hesabını sormanın günü olacak. 16 Nisan hesap sorma günü olacak” dedi.

‘BU BİR ONUR, HAYSİYET MESELESİDİR’

Referandumda Kürt seçmenin ‘Evet’ diyeceğini öngören anket şirketlerine de değinen Baydemir, “Araştırma şirketlerinden biri demiş ki Kürtlerin büyük çoğunluğu bu pakete destek verecek. Biz o araştırma şirketi ve sayın konuşmacının TV’deki fotoğrafını çektik. 16 Nisan akşamı saat 7 buçuk 8 civarında ona haritayı göstereceğiz. Kürt halkı Cizre’den sonra, Nusaybin’den sonra, Taybet Ana’dan, Miray bebekten sonra, Gever’den sonra evet mi diyecek? Bu bir onur meselesidir, bu bir haysiyet meselesidir, bu bir davadır. Kürtler davasına sahip çıkacak. Kürt dilini, kültürünü yasaklamak isteyenlere hayır diyecek” dedi.

O İDDİA ADİL GÜR’ÜN

A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, dünkü (9 Nisan 2017) Milliyet gazetesinde yer alan ‘Kürt seçmenlerin tercihi’ başlıklı yazısında “Kürt kökenli seçmenlerin tercihi ‘Etnik’ değil, diğer seçmen gruplarında olduğu gibi ‘İdeolojik’ olacaktır” görüşünü dile getirerek, “Kürt kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğu 16 Nisan’da ‘Evet’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı.