Yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon 900 bin seçmen için 57 ülkede kurulan sandıklar bugün (pazar) kaldırılıyor. Romanya’da da bugün akşam saat 21.00 itibariyle oy verme işlemi sona erecek. Ancak yurt dışındaki seçmenler 16 Nisan’a gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Türkiye dışında ikamet eden seçmenlerin oy kullanması için belirlediği takvim 9 Nisan’da sona eriyor. YSK’nın kararı gereği 27 Mart’tan beri yurt dışında yaşayan seçmenler yaşadıkları 20 ülkede ve 31 gümrük kapısında oylarını kullanıyor.

YSK’ya kayıtlı yaklaşık 2 milyon 900 bin seçmen bulunuyor. Seçmenler ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmıştı. İlk kez yurt dışında seçim yapılması ve randevulu sistem nedeniyle bu seçime katılım çok düşük olmuştu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ise randevu sistemi kaldırılınca sandığa ilgi artmıştı. Daha önceki üç seçime anayasa değişikliğinin oylandığı referanduma ise yurt dışı seçmene daha fazla ilgi gösterdi. Son yapılan 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde kullanılan oy sayısı 1 milyon 200 bini aşmıştı. Referandumda ise bu sayının çok daha yüksek çıkması bekleniyor.

OYLAR ÖZEL UÇAKLARLA GÖNDERİLECEK

Yurt dışında kayıtlı seçmenler, yabancı ülkelerde kurulan sandıkların pazar günü saat 21.00’de kapanacak olmasına rağmen oylarını gümrük kapılarında kullanmaya devam edebilecek. Kara, deniz ve hava yoluyla Türkiye’ye giriş yapacak seçmenler 31 liman, karayolu ve havalimanında kurulan sandıklara oylarını atabilecek. Gümrük kapılarındaki sandıklar, Türkiye’de referandumun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar açık kalacak. Yurt dışında kullanılan oylarla gümrük kapılarında sandıklara kullanılan oylar Ankara’da toplanacak. Türkiye genelinde sandıklar kapandıktan sonra da sayımına başlanacak. 57 ülkede kurulan sandıklara atılan oylar ağzı mühürlü çuvallara konup değişik tarihlerde özel uçaklarla Ankara’ya taşınacak.