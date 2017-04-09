Referandum için Hollanda’da oy kullanan bir gurbetçi AKP’nin Avrupa’da izlediği gergin politikaların kendilerine ciddi zararlar verdiğini belirterek, tercih pusulasıyla birlikte ilginç bir yazı paylaştı.

Kendisinin 40 yıldır Hollanda’da yaşadığını ve 15 yıldır da AKP oy verdiğini söyleyen Gurbetçi, Türkiye-Hollanda krizinden sonra işini kaybettiğini söyledi. Gurbetçi şunları yazdı: “Sn. Betül Hanıma verilmeyen bir izin nedeniyle çıkan kavga sonrası işimden atıldım ve yabancı dostlarımla kötü oldum. Türkiyem’deki nefret politikanızı buraya da taşıdınız. Gurbetçileri rezil ettiniz.Hayır”