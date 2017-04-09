Ortodoks Hristiyanlarla birlikte Romen halkı da Hz. İsa’nın Kudüs’e giriş yıldönümü olarak kabul edilen bu pazar gününü “Çiçek Bayramı” olarak kutluyor.

Ortodoks Hıristiyan dünyası “Çiçek Bayramı pazarı”ını (Duminica Floriilor) kutluyor.

Her yıl Paşte Bayramı’ndan bir hafta önce kutlanan ve Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs’e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılanması olarak kabul edilen ‘Çiçek Bayramı’ için Romen halkı da çocukları ile birlikte ellerinde çiçeklerle kiliselerde düzenlenen ayinlerde dua etti.