CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV’de gazeteci İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu. Başkanlık sistemi ülkeyi Irak, Suriye yapar diyen Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tek adam istediği için istifa ettiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Ahmet Davutoğlu, yüztde 49.5 oy aldı değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin en yüksek oyunu sağladı seçimlerde (İ.Küçükkaya: 1 Kasım’da AK Partinin başında Başbakan olarak seçime girdi) Peki Başbakanlıktan niye istifa etti? Neden ayrıldı? Vatandaş mı istedi? Kurultay yaptılar, seçime girdi, kaybetti mi? Hayır bunların hiçbirisi olmadı. Tek adam istedi, istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bu mekanizmayı işleten kişi veya kişiler bize demokrasi dersi veremezler. Tek adam rejiminin olduğu yerlerde acı vardır, kan vardır, gözyaşı vardır, parçalanma vardır, hepsi vardır. Buyrun Irak’a bakın. (Soru: Bu system tek adam mı üretir?) Tek adam üretir. (Yani Türkiye’yi Irak, Suriye gibi mi yapar?) Kesinlikle öyle yapar.”

Kılıçdaroğlu, yeni başkanlık rejimi adıyla Cumhurbaşkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin fesih yetkisi verildiğini, dünyada hiçbir rejimde böyle verilmiş bir yetki olmadığını anlattı.

Kılıçdaroğlu ropörtajının tamamı şöyle: