Hint haber spikeri eşinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini sunduğu haberden öğrendi. Profesyonelliğini bozmayan spiker soğukkanlı şekilde haberi sundu.

Hint spiker eşinin trafik kazasında öldüğünü okuduğu haberden öğrendi. Profesyonelliğini bozmayan ve haberi duygularını saklamayı başararak okuyan spiker tüm dünyada ilgi odağı oldu.

18 aylık evli olan Supreet Kaur çalıştığı IBC24 televizyonunda sabah haberlerini sunuyordu. Bir trafik kazası haberi okurken, bir ciple kamyonun çarpıştığını bildiren Kaur olay yerindeki bir muhabire telefonla bağlandı.

Muhabir ayrıntıları verirken bölgede olan kocasının kazaya karışmış olabileceğini düşünen spiker daha sonra arabanın ve kurbanların fotoğraflarının ekrana yansımasına rağmen tavrını hiç bozmadan haberi sunmayı sürdürdü.