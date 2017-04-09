AKP hükümetinin çıkarttığı Kanun Hükmü’nde Kararname (KHK) ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanı Turgut Çapan’dan ailesi 8 gündür haber alamıyor. Turgut Çapan 31 Mart 2017 Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı. Eşine Yenimahalle Şentepe’de berbere ve Cuma namazına gideceğini söyledi, öğleden sonra ailece alışverişe gitmek üzere sözleşip evinden ayrıldı. Turgut Çapan o gün akşama kadar evine gelmedi. Ülkü Çapan eşine ulaşamadı ve akşama kadar evine dönmeyen Turgut Çapan gece de eve dönmedi.

KOCANIZ KAÇIRILDI!

Ülkü Çapan’ın bekleyişi 1 Nisan Cumartesi sabahı aldığı kötü haberle adeta kabusa döndü. Cumartesi sabah evinin kapısını çalan tanımadığı bir şahıs Turgut Çapan’ın 31 Mart Cuma günü saat 11.00 sıralarında kaçırıldığını söyledi.

HEMEN POLİSE MÜRACAAT ETTİ

Ülkü Çapan olayı duyunca eşinin daha önce çalıştığı kurumun KHK ile kapatılmış olması sebebi ile Polis tarafından gözaltına alınabileceğini düşündü. Bu sebeple ilk olarak polise gidip eşini sordu. Etlik Polis Merkezine yaptığı müracaatta eşinin herhangi bir Polis biriminde tutulmadığı ifade edildi. Çapan daha sonra savcılığa gitti. Savcılıktan da benzer bir cevap aldı.

Turgut Çapan’a ait hastane kayıtlarında da herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. 31 Mart 2017 Cuma gününden itibaren 8 gün geçmesine rağmen kendisinden haber alınamadı. Ailesi Çapan’ın hayatından endişe ediyor.

Bu olay 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işkence ile ifade aldığı ortaya çıkan bazı emniyet ve istihbarat birimleri tarafından kaçırılma ihtimalini gündeme getirdi.

Eşim Turgut Çapan kaçırıldı. 8 gündür kendisinden haber alamıyorum. Öldürülmesinden korkuyorum. pic.twitter.com/qLRu0OZ55N — Ülkü Çapan (@CapanAilesi) April 8, 2017