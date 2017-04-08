CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’de katıldığı canlı yayının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting konuşması nedeniyle yarım saat geç başlatılmasına “Bakın işte tek adam rejimine en tipik örneğini bu akşam yaşadık” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki müşterek canlı yayınının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması nedeniyle yarım saat geç başlatılmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Bakın tek adam rejimine en tipik örneği bu akşam yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor, bana saat 19.00’da televizyon programı yapılacak denmiş ama onun sözü kesilemiyor, kimse kesmeye cesaret edemiyor” sözleriyle dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “TRT’nin tarafsız davranması lazım. Sayın Başbakan çıktığında ayrı, biz çıktığında ayrı veriyorsunuz. Böyle olmaz. Ben bu kanala vergi ödüyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Ağırlıklı olarak bir kişiyi yetkilendiren maddelere karşıyız. Bakın tek adam rejimine en tipik örneği bu akşam yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor, bana saat 19.00’da televizyon programı yapılacak denmiş ama onun sözü kesilemiyor, kimse kesmeye cesaret edemiyor, Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor, başımız belaya girmesin, anamuhalefet partisinin genel başkanı kibar bir insandır, o biraz bekler, biz 19.30’da devreye gireriz…

(Sunucunun ‘Burası kamu kuruluşu, o da devletin tepesindeki insan olduğu için siz de olsanız cumhurbaşkanlığı beklenebilir’ sözleri üzerine)

İster kamu ister özel bütün televizyonların bir programları vardır, önceden deklare edilir, olağanüstü bir durum olmadığı takdirde normal program akışına uyulur. Bu program akışının dışında bir olay. Tek adamlığın yarattığı bir sıradan olay. İşin özü şudur; biz tek adam rejimine karşıyız. Şunu ben merak ediyorum, parlamenter demokratik rejimden neden vazgeçiyoruz. Tek adam sözcüğünü kendileri de kullandı.