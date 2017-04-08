Ploieşti Hapishanesi yetkilileri, cezaevi üzerinde güvenlik sınırları içerisinde uçan bir insansız aracı (drone) fark etti. Daha sonra Drone takibe alındı. İnsansız uçağın cezaevi avlusundaki tutukluların bulunduğu avluya yöneldiğini fark eden bir gardiyan, bir süpürge yardımı ile drone uçağını yere indirmeyi başardı. Bu gibi sıra dışı olaylarla her gün karşılaştıklarını belirten yetkililer, indirilen drone üzerinde bir cep telefonu tespit ettiklerini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Cezaevi yetkililerinin açıklamalarına göre, hapishanede bulunan tutuklularının yakınları, dronelerle hapishanede bulunanlara yasak olan; telefon, uyuşturucu, silah gibi ürünleri sevk ediyor. Tutuklu yakınlarının bu yollara sıkça başvurdukları belirtiliyor.

Cezaevlerinde, telefon, hafıza kartı, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kanunen yasak olduğunu belirten güvenlik yetkilisi Cristina Comnea, bu gibi maddeleri hapishaneye sokmanın 6 ay ile 3 yıla kadar cezası bulunduğunu belirterek, ”Ayrıca para cezası da var. Bu cezayı da hapishanedekiler değil bu maddeleri hapishaneye sevk edenler çeker” uyarısında bulundu.