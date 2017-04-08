İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin seçim şarkısını kendisinin yasaklattığını söyledi. Soylu, “Bir boşluk verdiğiniz anda ülkenin her tarafında türerler” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından Sarıyer’deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Siyaset, Ekonomi ve Terör Kıskacında Türkiye’ konulu toplantıya katıldı.

Gündeme ilişkin konularda değerlendirmeler yapan Soylu, HDP’nin referandum için hazırlattığı ‘Bejin Na’ adlı şarkıya da tepki gösterdi. Soylu, “Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, ‘tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır’.. Hemen ilgili Vali’yi aradım; “bu şarkı yasaklanacak” dedim. HDP’nin temsilcileri beni telefonla aradılar. Bu şarkıyı Türkiye’nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren ülkenin her tarafında türerler” ifadelerini kullandı.