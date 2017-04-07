Cadı avı kapsamında tutuklu bulunan ve 8 ay sonra hakim karşısına çıkan 26 gazeteciden 21’i tahliye sonrası büyük mutluluk yaşamıştı. Bunlardan biri de gazeteci Murat Aksoy’du.

Aksoy’un tahliye kararı sonrası yazdığı notu, eşi Şehriban Aksoy, ‘Kendisi gelemedi, eşyaları geldi’ mesajıyla Twitter’dan paylaştı.

Murat Aksoy saat 19:28’de başlayıp 19:40’da bitirdiğini not düştüğü mektubunda, eşine seslenirken, ‘Canım Sevgilim, inanamıyorum ama bitti… İnan çok zordu ve bitti. Bir daha böyle ayrılıklar olmasın…’ ifadelerini kullanmış.

İşte yürek burkan o mektup: