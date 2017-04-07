Romanya’nın Londra Büyükelçisi Dan Mihalache, 22 Mart tarihinde Londra’da meydana gelen saldırıda ağır yaralanan 31 yaşındaki Romen vatandaşı kadının (A.C) dün gece hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olan A.C, saldırıda hayatını kaybeden 5’inci kişi oldu.

Romen kadın, 22 Mart tarihinde bir teröristin (Khalid Masood) Westminster Köprüsü’nde aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu Thames Nehri’ne düşerek ağır yaralanmıştı. Yanındaki eşi de saldırıyı hafif atlatmıştı. Dün gece hayatını kaybeden Romen asıllı kadın ve eşinin Londra’da seyahat ettikleri bildirildi.

İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırı olayında biri polis biri terör saldırganı,3’ü de sivil olmak üzere ölü sayısı 5’e çıkarken, 11 ülkeden 40 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan yedisinin durumları ağırdı. Saldırgan ise bir polis tarafından olay yerinde öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlenmişti.