İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyon şöförü aracını işlek bir alışveriş merkezinin önündeki yayaların üstüne sürdü. En az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananlar da olduğunu açıklandı. İlk resmi açıklama İsveç Başbakanı Lövfen’den geldi. “Bütün göstergeler olayın terör saldırısı olduğunu gösteriyor” diyen Lövfen, olayla ilgili 1 kişinin yakalandığını söyledi.

Olay yerindeki SVT televizyonu muhabiri ise söz konusu alışveriş caddesi üzerinde yangın çıktığı ve kaos yaşandığını bildiriyor.

Polis halka kent merkezinden uzak durma çağrısı yaptı.Olayın bir “terör saldırısı” olup olmadığı değerlendiriliyor. Bölgede silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları bazı kişileri Ahlens adlı alışveriş merkezinin önünde yerde yatarken gördüklerini söyledi.

Yerel saatle 15:00 civarında olayın meydana geldiği Drottninggatan (Kraliçe Caddesi) trafiğe kapalı bir alan ve Stockholm’ün en işlek caddelerinden biri olarak biliniyor.

Tüm metro ulaşıma kapatıldı

Saldırının ardından şehirdeki tüm metrolar kapatıldı. Kentte yaşayanlara şehir merkezinden uzak durmaları uyarısı yapıldı. İsveçli firma Spendrups’a ait olduğu belirtilen kamyonun, bir mağazanın girişine çarptıktan sonra durduğu bildirildi. Spendrups İletişim Sorumlusu Mårten Lyth, “Sürücüyle bağlantı kuramadık. Neler olduğunu bilmiyoruz” açıklamasında bulundu.

Expressen gazetesine konuşan görgü tanıkları ise, yerde cansız cesetlerin yer aldığını bildirdi.

Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da aynı yolla bir terör saldırısı düzenlenmiş, Belçika’nın Anvers kentinde de benzer bir girişim engellenmişti.