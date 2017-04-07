Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın Adana’daki toplu açılış törenine katılmak için yola çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti 24 kişi de yaralandı.

Mitinge giden midibüs takla attı: 3 öğrenci öldü 24 yaralı
Kaza, Adana- İmamoğlu karayolu Handeresi Mevkii’nde meydana geldi. Erdoğan’ın Adana’da katılacağı açılış törenine gittiği belirtilen 01 S 2340 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada 3 öğrenci hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İmamaoğlu İlçe Belediye Başkanı Gazi Adam Hasan, aracın AkP tarafından kirilanmış olduğunu, ölenlerin lise öğrencileri olduğunu, ağır yaralılar olduğu için ölü sayısının artmasından korkulduğunu söyledi.
kaza2

VALİ ÇAĞRI YAPMIŞ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarları ziyaret ederek Erdoğan’ın mitingine katılma çağrısı yapmış, belediyeye ait otobüsler ve metroların gün boyu, özel toplu taşıma araçlarının ise cuma namazının ardından mitinge gidecek vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söylemişti.

Yumurtalık ilçesinde de müftülük, personelinden görevli oldukları camilerin minarelerinden Erdoğan’ın katılacağı mitingin anonsunu yapmalarını ‘rica etmişti.’  Bugün ayrıca belediye ve özel halk otobüslerinin mitinge tahsis edilmesi, Adana halkının bugün yollarda kalmasına sebep oldu.

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ