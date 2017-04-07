Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın Adana’daki toplu açılış törenine katılmak için yola çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti 24 kişi de yaralandı.
VALİ ÇAĞRI YAPMIŞ
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtarları ziyaret ederek Erdoğan’ın mitingine katılma çağrısı yapmış, belediyeye ait otobüsler ve metroların gün boyu, özel toplu taşıma araçlarının ise cuma namazının ardından mitinge gidecek vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söylemişti.
Yumurtalık ilçesinde de müftülük, personelinden görevli oldukları camilerin minarelerinden Erdoğan’ın katılacağı mitingin anonsunu yapmalarını ‘rica etmişti.’ Bugün ayrıca belediye ve özel halk otobüslerinin mitinge tahsis edilmesi, Adana halkının bugün yollarda kalmasına sebep oldu.