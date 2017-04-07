15 Temmuz’dan sonra hukuksuz bir şekilde el konulan şirketlere yenisi eklendi. Baklavacı Faruk Güllüoğlu’nun bazı şubelerini devralan ve ‘Hasan Gültekin Gaztep Baklavacısı’ markası ile faaliyet gösteren şirketlerin denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Kağıthane Kaymakamı Hasan Güç oldu. Doğan Alantar, Abdullah Ercan, İsmail Güler, M. Alperen Gökhan ve Habil Yazıcı şirketin yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen cadı avı sonrası 850’ye yakın şirketin denetimi TMSF’ye geçmişti. Soruşturmalar kapsamında, Faruk Güllü tutuklanırken, Baklavacı Faruk Güllüoğlu TMSF denetimine geçmişti. Seyidoğlu Baklavaları’nın sahipleri ise tutuklanmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, geçtiğimiz iki hafta önce ise İstanbul Sulh Ceza Hakimliği birkaç şirketin daha TMSF denetimine geçmesi yönündeki talebi kabul etti. Hakimlik kararı ile Lezzet Mağazacılık ve Yiyecek San. Tic. A.Ş. ve Büyük Avrasya Lezzetli Tatlar Gıda San. Tic. Limited Şti. TMSF bünyesine geçti.