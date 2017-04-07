Almanya’nın Augsburg kentinde Gülen cemaatine mensup bir dershane müdürüne Facebook üzerinden hakaret eden AKP’li Türk genci hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Augsburg kentinde Gülen cemaatine mensup bir dershane müdürüne Facebook üzerinden “Şerefsiz” ve “Vatan haini” diyen Alman vatandaşı Türk genci hapis cezasına çarptırıldı. Olay, UETD Baden-Württemberg Bölge Gençlik Kolları başkanı ve internet aktivisti Tuğrul Selmanoğlu tarafından duyuruldu.

Augsburg kentinde oturan Okan K., 15 Temmuz’dan iki gün sonra aynı şehirde oturan dershane müdürü Mustafa B.’nin Facebook duvarında “Bu şerefsizlere bu vatan hainlerine çocuklarınızı göndermeyin.” yorumunu paylaştı. Mustafa B., diğer yorumlarla birlikte Okan K.’nın da hakaret içeren yorumunu savcılığa şikayet etti.

Tutuklandı cezaevine konuldu

Mustafa B.’nin şikayetini değerlendiren Augsburg adli makamları Okan K.’ya toplam 5300 EURO ceza kesti. Ancak Okan K. taksite de bağlanan bu cezayı ödemedi.

Cezanın ödenmemesi üzerine harekete geçen Augsburg Savcılığı Okan K.’yı 3 Nisan günü gözaltına aldı. Tutuklanan Okan K. Augsburg’taki bir cezaevine gönderildi.

Olayı kendi Facebook hesabından duyuran Tuğrul Selmanoğlu para toplama kampanyası başlattı. Yayınladığı video sitesinde önce “Fethullah Gülen Cemaati diyelim de hukuka uygun olsun…” diyen Selmanoğlu “Ulaştığımız para 3813 EURO. Bağışlarınızı bekliyoruz” çağrısını yineledi.

Cezalar artacak…

Okan K.’nın çarptırıldığı hapis cezası hakaret gerekçesiyle 15 Temmuz sonrası yaşanan ilk hapis cezası gibi görünüyor. Şimdiye kadar birçok para cezası yaşanmıştı. Ancak para cezasına çarptırılanlar aldıkları cezayı duyurmadıkları için çoğu bilinmiyor. Özellikle Almanya’da, para cezaları ve ödenmediği takdirde de hapis cezalarının artacağı iddia ediliyor.