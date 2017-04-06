Romanya’da yaşayan Türk vatandaşları bugünden itibaren Anayasa değişikliğini öngören referandum için Bükreş ve Köstence’deki Türk temsilciliklerinde oy kullanılmaya başlandı.

6.300 kayıtlı seçmenin bulunduğu Romanya’da seçmenler yeni Anayasa için “Evet” veya “Hayır” tercihinde bulunuyor.

Güçler ayrılığı ilkesini ayaklar altına alan ve “Meclis’i fesih yetkisi” dahil ülkeyi tek adam rejimine dönüştürmeyi hedefleyen Anayasa Değişikliği konusunda şu ana kadar yapılan anket sonuçlarında ‘Hayır’ tercihleri büyük bir farkla önde görünüyor.