ÇARESİZLİĞİNİ BAYKAL’A AĞLADI: Hizmet okullarına yönelik 9 aydır yapmadığı hakaret ve terör iftirası kalmayan Romanya müfterisi Tamer Atalay, sonunda itiraf etti. Bükreş’e bir grup parlamenter ile gelen CHP milletvekili Deniz Baykal’a çaresizliği ile ilgili dert yanan CCRT Odası Başkanı Tamer Atalay, okulları kapattırmak için şikayete gittiği bir Romen yetkilisinin kendisine verdiği cevapla şok olmuş.

ROMEN YETKİLİNİN CEVABI İLE ŞOK OLMUŞ!

İşte Atalay’ın o açıklamaları: “Şu ana kadar eğitim faaliyetleri ile ilgili suçlayıcı bir belge yok. Okulları açık. Yasal çalışıyorlar. Bakıyoruz nereden tutturacağız, nasıl şey edeceğiz elimizde bir şey yok. Ve dolayısıyla benim bakanımın çocuğu da orada okuyor. Benim Genelkurmay başkanımın oğlu da orada okuyor. Amerikalı hukukçunun çocuğu da orada” diyor.

20 yıldır CCRT isimli marjinal bir oda başkanlığını yürüten, Erdoğan’ın kurmak istediği tek adam düzenini bir oda’da yaşatan Tamer Atalay’ın Romen yetkililere hangi sıfatla gidip Romanya’ya ait gözde eğitim kurumlarını şikayet ettiği merak ediliyor?

Atalay’ın da MİT ve Büyükelçilik, Diyanet bağlantılı casusluk ve fişleme faaliyetlerinin içerisinde yer aldığı ileri sürülüyor. Atalay’ın yakın işadamı ve çevresi vasıtasıyla Romanya’daki hizmet mensupları hakkında ‘cadı avı’ ve ‘fişleme çalışmaları’ yürüttüğü, bazı kirli trol hesaplarının (Yaz Muhittin)’in arkasındaki isim olduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki 15 Temmuz tiyatro darbesinden sonra etrafındaki avaneleri ve yıllarca aleyhinde olduğu Büyükelçiliği de arkasına alarak Hizmet Hareketi ve Romanya’daki Eğitim Kurumları aleyhinde terör ve akla ziyan iftiralar kusan müfteri, aylardır bu iftiralarını her bulduğu platformda gündeme getiriyordu.

Son olarak CHP’li Baykal’a ağlayan Atalay’ın “Ne yaptıysak hizmet okullarını kapatamadık” serzenişi Erdoğan destekçilerinin zavallı ve içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.

“DİKTATÖR DİYEMEZSİNİZ” ÇIKIŞI İLE ROMEN MEDYASINDA ALAY KONUSU OLMUŞTU

15 Temmuz Erdoğan darbesinin ardından Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Romanya’daki yarı resmi Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını organize ederek, Lumina okulları aleyhinde ortak basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Tamer Atalay’ın ‘Erdoğan’a diktatör diyemezsiniz!’ çıkışı, Romen medyasında alay konusu olmuştu.

ATALAY’IN İTİRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Deniz Baykal'a Romanya'daki okulları şikayet eden bir iftiracının ibretlik itirafları | VİDEO – https://t.co/fFgwvuB4C8 pic.twitter.com/ILWt2EcmBC — FUAT BARAN (@yagizefe) April 6, 2017

1 KARAKTER PORTRESİ: ''Okulların kuruluşunda emeğim var'' der; MHP'lidir; AKP'yle el ele okulları kapatmaya kalkar.Sonunda D. Baykal'a ağlar pic.twitter.com/Mqk8qvg300 — Necdet Çelik (@necdet_celik) April 6, 2017

Romanya'daki Hizmet düşmanından itiraf: Ne yapıp ettiysek okulları kapattıramadık [VİDEO]https://t.co/szIoBbYAdU — Sosyal Pencere (@sosyalpencere) April 6, 2017